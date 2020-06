"Monterosso un mare di libri" si farà

Cinque Terre - Val di Vara - Visto il decreto firmato il 17 maggio dal Presidente del Consiglio che ratifica la ripresa degli spettacoli e degli eventi all’aperto e al chiuso, il Comune di Monterosso e il Consorzio Turistico delle Cinque Terre in collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre e diversi Enti, hanno deciso di organizzare per l’estate la quarta edizione di “Monterosso un mare di libri”. Al Molo dei Pescatori verranno garantite le regole di distanziamento e tutte le norme anti Covid.



Il primo appuntamento sarà martedì 7 luglio alle ore 21,15 con il professore Carlo Cottarelli che presenterà il libro “Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere” edito da Feltrinelli. Il volume è un'analisi spietata dei pregiudizi e i luoghi comuni che inquinano i social, i giornali e i talk show, per separare quello che c'è di vero dalla menzogna e dalla propaganda. E avere le idee più chiare sul futuro che ci aspetta.

È in via di definizione l’intero cartellone che si concluderà a fine agosto e che verrà presentato nei prossimi giorni.