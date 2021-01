'Memorie', visionabile fino al 10 gennaio la mostra di Tansini

Cinque Terre - Val di Vara - La Riviera spezzina e la Lunigiana sono fra le protagoniste di Memorie, mostra multimediale di Erminio Tansini (Pizzighettone, 1936) visionabile fino al 10 gennaio. Protagoniste in modo insolito, come inusuale è il percorso espositivo, costituito da oltre 80 lavori, ripartiti fra pittura, fotografia e scultura. Da oltre quarant’anni l’artista frequenta le terre spezzine e lunigianesi. Qui da tre decenni l’autore si procura gran parte della materia prima per le proprie sculture lignee (che diventano anche i modelli per le fusioni in bronzo) mentre alle Cinque Terre ha dipinto molti dei suoi quadri a olio, fra gli anni ’80 e ’90.

La mostra presenta una selezione di opere che simboleggiano tappe, snodi, trame, curiosità e archi narrativi della produzione artistica di Erminio Tansini. Memorie è curata da Davide Tansini, figlio dell'artista, che dirige anche la serie itinerante di shootings fotografici Forme sfuggenti. La serie sta svolgendosi in Italia, in Svizzera, in Francia e nel Principato di Monaco. Una parte consistente delle fotografie presentate dalla mostra Memorie è stata ripresa tra Levante ligure e lunigiana (La Spezia, Monterosso al Mare, Levanto, Vernazza, Pontremoli). Memorie è accessibile online sul sito www.inarce.com.