'Mare di mezzo', sabato di teatro a Ceparana

Cinque Terre - Val di Vara - A Ceparana, all’esterno del Centro Eventi “Sandro Pertini”, sabato 12 Settembre alle 20,45, entrano in scena una ciurma un po’ bizzarra, un Capitano malinconico e meditabondo, accompagnato dall’Ombra dei suoi pensieri, incubi e vagheggiamenti di una terra che accenda l’anima dei suoi pirati.

Così si fa strada, lungo il lento navigare tra le maree dell’esistenza, la nostalgia del nemico che nasce dalla consapevolezza che c’è ogni volta un nemico da incontrare e combattere, “ancora molti giorni di sfide all’orizzonte” per sentirsi vivi e presenti e ritrovare “il battito del cuore e il ghigno inebriante dell’eterna giovinezza”.

Il fedelissimo Spagna ed i pirati cani lupi del vecchio GiòC UN-cino riusciranno a sostenere l’impresa del loro capitano?

È l’impresa di sempre: catturare l’eterno bambino Peter e, con lui, il sogno dell’avventura e dell’amore.

E la vita riparte, come quella della Compagnia “Quelli che il teatro...”, finalmente protagonista di uno spettacolo in presenza, dopo mesi trascorsi tra diverse esperienze on-line, che l’hanno vista sperimentare e realizzare nuove modalità espressive ed artistiche con i Semi di Pin-Occhio. Appuntamento quindi sabato con 'Mare di mezzo'.