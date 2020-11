"Mai stati così vicini", continuano gli appuntamenti culturali con i frati di Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo il grande numero di adesioni ai primi quattro incontri, il convento dei frati cappuccini di Monterosso presentano il nuovo calendario di 10 appuntamenti per tenersi compagnia fino a Natale.



"In questo momento più che mai è importante mantenere vivo il contatto fra le persone e un luogo che amano e provare a farci un po’ di compagnia.

Questa volta però - affermano - non vogliamo raccontare solamente il convento dei Cappuccini di Monterosso, una “casa” a cui siamo tutti legati affettivamente in modi diversi, ma abbiamo invece scelto di far raccontare qualcosa della “casa” personale di chi conosce il convento e gli vuole bene. Questo è un posto un po’ speciale dove tante persone si sono incontrate e sono diventate amiche. A tutte oggi il convento manca parecchio. Alcune di loro, che forse in altro modo non avremmo mai conosciuto o avuto occasione di incontrare, hanno accettato di mettersi a disposizione per presentarsi e per raccontarci qualcosa, della loro professione, di una loro passione o disciplina, di un libro, di un viaggio, di una riflessione spirituale, di un luogo, di un personaggio.

Perché non prenderci del tempo per noi regalandoci piccoli spazi di serenità e bellezza da trascorrere insieme a questi amici del convento? In un’epoca piena di brutte notizie non facciamoci assalire dallo sconforto, animiamoci piuttosto di speranza provando a sentirci idealmente più vicini nel sostegno e nel desiderio di condivisione. Tutto nella semplicità e nell’accoglienza tipicamente francescane e creando un clima familiare. Il momento non ci permette di avvicinarci, ma siamo sicuri che la forza del racconto darà un’anima alla tecnologia digitale, e il potere della condivisione farà sì che l’immaginazione colmerà le distanze fra noi. E così, ci potremo ritrovare incredibilmente vicini vicini, sul terrazzo dell’amato convento, seduti ad ascoltare, ad ascoltarci".



Il programma



Domenica 29 novembre 2020 – ore 14.30

UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DI SESTRI LEVANTE

Una guida turistica tutta per noi ci condurrà in una passeggiata virtuale in diretta nel cuore di Sestri Levante con le sue bellezze fra le quali il Convento dei Frati Cappuccini con il suo tradizionale presepe e il suggestivo affaccio sulla Baia del Silenzio.

Con l’amica Andreina Dellacasa, guida turistica e guida ambientale ligure



Mercoledì 2 dicembre 2020 – ore 18.00

PICCOLI SEGRETI PER RENDERE PIU’ BELLE LE TUE FOTOGRAFIE

Il fotografo ci apre lo studio e ci mostra gli attrezzi del suo lavoro; ma soprattutto ci insegna alcuni accorgimenti e semplici trucchi per inquadrature perfette e fotografie più belle, non solo per chi utilizza una macchina tradizionale, ma anche per gli scatti con il cellulare.

Con gli amici Gianfranco Negri e la moglie Anna Maria, fotografi



Venerdì 4 dicembre 2020 – ore 18.30

UN NATALE SOLIDALE: RACCONTI E TESTIMONIANZE

Il Natale è solidarietà, quest’anno più che mai, lasciamo aperto il nostro cuore all’ascolto del prossimo. Avviciniamoci al lavoro che le associazioni di volontariato portano avanti con grande passione per sostenere progetti umanitari-missionari.

Con le amiche: Ilaria Spinelli, Associazione Dom H.Camara-Mondeco Onlus e Ornella Landriani, Assopromi Onlus



Domenica 6 dicembre 2020 – ore 15.00

IL PRESEPE GENOVESE FRA ARTE, STORIA E TRADIZIONE

Il Museo dei Cappuccini di Genova ci apre virtualmente le sue porte per conoscere la storica collezione di presepi e l’originale presepe meccanico. Un esclusivo percorso in diretta che ci guida ad approfondire questa tradizione ligure, ma anche profondamente legata ai Cappuccini.

Con gli amici Padre Vittorio Casalino, Daphne Ferrero e Luca Piccardo, responsabili del Museo



Mercoledì 9 dicembre 2020 – ore 15.00

DIETRO LE GRATE DI UN CONVENTO DI CLAUSURA

Un collegamento con le Sorelle del Convento di Genova Voltri che ci apriranno alcuni ambienti permettendoci di entrare in punta di piedi nel loro mondo, nelle loro preghiere, negli spazi della loro vita quotidiana.

Con le amiche Suore Clarisse del Santuario Nostra Signora delle Grazie



Venerdì 11 dicembre 2020 – ore 18.00

CALDE TISANE E PRELIBATEZZE DALLA CUCINA DEL CONVENTO

Tisane con le erbe aromatiche per riscaldare l’inverno e conoscere proprietà e corretto utilizzo di questi infusi oltre a imparare nuovi odori. E poi dalla cucina del convento ricette con i profumi e i sapori della gustosa tavola ligure.

Con le amiche: Camilla Moggia, Lorenza Grasso e Gabriella Cavallo, Proloco di Monterosso



Domenica 13 dicembre 2020 – ore 15.00

RACCONTI E MAGIE NEL GIORNO DI SANTA LUCIA

Un angolo speciale per bambini e adulti all’insegna della magia e del piacevole stare insieme. Il nonno Mago Joe ci fa divertire con le sue magie e i suoi giochi e Beatrice ci conduce fra letture e storie a trascorrere il pomeriggio di Santa Lucia in modo divertente.

Con gli amici Mago Joe e Beatrice Cimbro, bibliotecaria



Mercoledì 16 dicembre 2020 – ore 20.30

LA FINE E’ IL MIO INIZIO DI TIZIANO TERZANI

Il figlio di Tiziano Terzani chiacchiera con noi del libro che il padre, sapendo di essere arrivato alla fine del percorso, aveva scritto per lui raccontandogli la vita trascorsa a viaggiare in ogni angolo del mondo alla ricerca della verità e del senso più profondo delle cose.

Con l’amico Folco Terzani, scrittore



Venerdì 18 dicembre 2020 – ore 18.00

DECORIAMO INSIEME IL NOSTRO NATALE

Divertiamoci in compagnia e usiamo le mani per realizzare una decorazione natalizia per abbellire la nostra casa. Durante un piccolo laboratorio con materiali semplici e tanta fantasia saremo guidati a tirare fuori l’artista che è in noi.

Con l’amica Silvana Ninivaggi, scenografa



Domenica 20 dicembre 2020 – ore 15.00

AUGURI NATALIZI FRA CANTI E MUSICA

Tante belle voci di Monterosso che hanno cantato al convento ci regalano un pomeriggio di calore e atmosfere natalizie davanti al presepe. Un modo per stare insieme con la musica che scalda il cuore per un brindisi virtuale.

Con gli amici: Barbara Lerici e i bambini; Guido Cariola e Akiko Fujito





Come partecipare:

E’ sufficiente mandare una mail di richiesta a: conventomonterosso@gmal.com indicando nome e luogo di residenza. Ti verrà inviato il link per accedere agli incontri in modo semplice con la piattaforma Zoom. Puoi estendere l’invito anche ai tuoi amici chiedendo loro di mandare la mail di iscrizione.



Durata di ciascun incontro 45 minuti circa. Non è obbligatorio partecipare a tutti gli appuntamenti.