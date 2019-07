"Levanto readings estate", esordio dell'edizione 2019

Cinque Terre - Val di Vara - Primi due appuntamenti, il 14 e 16 luglio, con “Levanto readings estate”, la rassegna di incontri letterari organizzata dal Comune attraverso la “Biblion s.a.”, società che gestisce la biblioteca civica “Vinzoni”. Ad aprire l’edizione estiva dell’iniziativa (che ormai si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno ma che in questi mesi può giovarsi delle più suggestive piazze del paese per incrementare il suo appeal nei confronti del pubblico con incontri serali) sarà, domenica 14, alle 21, in piazza Cavour, la scrittrice Cristina Dell’Acqua, che presenterà il suo volume “Una Spa per l’anima –

Come prendersi cura della vita con i classici greci e latini”, una sorta di manuale per raggiungere il benessere interiore partendo dal presupposto che “la nostra personalità si costruisce cosmeticamente, in senso greco, cioè mettendoci in ordine, usando gli unguenti per ammorbidire i nostri spigoli e per prenderci cura di noi, del corpo, dei nostri sentimenti”.



Temi che verranno affrontati e discussi dall’autrice con il sociologo Mario Salisci. Martedì 16 luglio, sempre alle 21 ma presso la Loggia medievale di piazza del Popolo, Andrea Capussela presenterà “Declino, una storia italiana”. Il libro propone un’interpretazione dei principali problemi dell’Italia, partendo dalla produttività dell’economia e giungendo ai difetti del sistema politico, e la illustra mediante una rapida cavalcata attraverso la vicende unitarie del Paese. Anche in questo caso, l’autore si confronterà con personaggi del mondo della cultura: Massimo Ansaldo, avvocato e scrittore, e Pierluigi Castagneto, insegnante e giornalista. Entrambi gli incontri letterari saranno introdotti e condotti dalla bibliotecaria Rossella Trevisan.