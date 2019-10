"L'Eco della Musica", weekend di concerti e buon cibo a Bonassola

Cinque Terre - Val di Vara - A Bonassola si avvicina un altro fine settimana di eventi. In particolare quelli de 'L'Eco della Musica 2019', che propone concerti, buon cibo, panorami mozzafiato e tanta buona compagnia.



Ecco il programma:

VENERDÌ 11



ORE 19.00 CENA ALLA CASA DEL POPOLO DI MONTARETTO SU PRENOTAZIONE 0187.813363



ORE 21.30 CASA DEL POPOLO DI MONTARETTO

CONCERTO - orchestra OSTERIA DEL MANDOLINO

Un progetto musicale che riporta alla luce la musica da ballo della nostra penisola: valzer, polka, mazurka, fox trot, tango… il liscio, la filuzzi Bolognese. Osteria del Mandolino è un’idea, un suono, un teatro che si trasforma in pista da ballo, una festa. Valorizziamo assieme le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra musica.

ANTONIO STRAGAPEDE - Chitarra, Mandolino

GUIDO SODO - Mandolino, Voce

FEDERICO MASSARENTI - Ocarina di Budrio

MASSIMO PAUSELLI - Clarinetto

PEPPE AIELLO - Contrabbasso



SABATO 12



ORE 9.00 Ritrovo : Inizio Camminata



ORE 11.30 CONCERTO NEL BOSCO

TRILENZIO

Trilenzio è nato in una pausa. Senza volerlo, senza pensarci troppo. E' bastato togliere tutto quello che sembra ormai irrinunciabile in un gruppo Jazz: un nome ammiccante, i suoni aggressivi, il virtuosismo. E' rimasta la musica che ci piace.

“TRILENZIO UNPLUGGED” suona musica che ispira la meditazione e l’ascolto intenso ed interiore.

JOHANNES FABER - Flicorno e Voce

ANDREA COZZANI - Basso

DARIO RICCI - Chitarra



ORE 12.30 Pranzo presso la Casa del Popolo di Montaretto

ORE 15.00 Prosegue il cammino



ORE 17.30 ANZO - FRAMURA

CONCERTO - KALIFA KONE

Kalifa Kone è un musista Griot del Mali, suona diversi strumenti tradizionali; djembe, doun doun, bara, balafon, tama, calabasse, ngonì, sabar ed eccelle anche nella batteria.

Depositario della cultura musicale orale del suo paese accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio nella musica e gli strumenti dell'Africa Occidentale.



ORE 18.30 APERITIVO CON SPECIALITA' LOCALI E VINI offerti da PiccoliProduttoriGrandiVini delle cantine ROMAGNOLI, Castelli di Jesi, Marche e QUINTA TERRA, Alpi Apuane, Liguria toscana.



DOMENICA 13



ORE 06.30 MADONNINA DALLA PUNTA

CONCERTO - DIMITRI GRECHI ESPINOZA

Dimitri Grechi Espinoza, sassofonista italiano (nato a Mosca il 10 Aprile 1965), è uno dei musicisti più originali e atipici del nostro paese. Titolare di vari gruppi dal noto Dinamitri Jazz Folklore all'Artistic Alternative, fino al duo con Tito Mangialajo Rantzer e collaboratore di molte e diverse formazioni, Espinoza è guidato nella sua attività artistica da un profondo spiritualismo dando fondo alle risorse espressive del proprio strumento per elevare una preghiera universale, per interagire con il silenzio, traendo da sé emozioni profonde da condividere con chi lo ascolta.



A SEGUIRE COLAZIONE SUL MARE



ISCRIZIONE:

Completo 30€ a persona

Solo Sabato 25€

Solo Domenica 10€

Bambini fino 5 anni non pagano

Dai 5 ai 12 anni 15€

(La cena di VENERDI' sera alla CASA DEL POPOLO non è compresa nell'iscrizione)



INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA: 3398541913 ostello@montaretto.it

ISCRIZIONI: 3664226468 Nuova Pro Loco Bonassola



Organizzatori e coordinatori:

Associazione Jonas "D.Pietrini" - Katia Boccassi, Giampiero Raso,

Vittorio Carniglia e Valentina Lagaxio.

Direzione artistica:

Carlo Maver e Claudio Carboni.

Partner: Comune di Bonassola, Associazione Framura Turismo, Circolo ARCI Montaretto, Nuova Pro Loco Bonassola, Ass. Musica e Nuvole



www.montaretto.it - https://www.facebook.com/Ecodellamusica/