'Immagini dal passato', il borgo di Pignona rivive il passato grazie al presepe

Cinque Terre - Val di Vara - Fra tradizione e socialità si aspetta il capodanno a Sesta Godano sotto la tensostruttura in Piazza Marconi. Domenica 29 dicembre l'Avis di Sesta Godano dedica un pomeriggio ai bambini per sensibilizzare sul tema del dono, proponendo un film di Natale alle ore 16. Alle 19 sarà la volta del presepe "Immagini dal passato" nel borgo di Pignona. Il percorso espositivo racconta, attraverso la rappresentazione del presepe, la storia piccola e per i più sconosciuta del borgo ai piedi del Gottero. Le figure, realizzate con materiale di recupero dagli abitanti del paese, vogliono mettere in scena situazioni e personaggi caratteristici. Ritorna quindi sul sagrato il "Banditore d'asta" della festa patronale di San Gaetano, così come il mulattiere lungo la via che sale al monte e pure l'osteria, dove fino a trent'anni fa ci si ritrovava per far festa. Dopo l'apertura ufficiale ci sarà un apericena nel borgo. Il presepe resterà esposto fino al giorno 6 gennaio anche nelle ore serali. Il 30 dicembre si ritorna ai piedi dell'albero nel centro comunale con Croce Rossa Sesta Godano, che propone un pomeriggio di animazione per bambini dalle ore 15 con 'Ambulanza Pupazzo'. Si arriva quindi al 31 con il capodanno in Piazza Marconi, accogliendo il nuovo anno e salutando il vecchio in lieta compagnia e con buona musica. La serata è promossa dalle attività commerciali di Sesta Godano, che organizzano per l'occasione diversi cenoni.