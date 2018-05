'Il vento fa il suo giro', cinema d'autore a Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - 'Il vento fa il suo giro' di Giorgio Diritti è la prossima proiezione della rassegna cinematografica FILM-iamone a cura del Comitato FILM FOR FUN in collaborazione con la Proloco Sesta Godano e Frazioni e con il Patrocinio del Comune di Sesta Godano. La rassegna viene organizzata per promuovere spazi di incontro e dialogo per la cittadinanza su tematiche di interesse. Dopo le proiezioni segue dibattito.



Tanto si parla di spopolamento delle aree rurali. La popolazione invecchia. Il territorio viene abbandonato e lasciato a se stesso. "Servono forze giovani", recita la cantilena. Ma quanto sono accoglienti le comunità che da generazioni vivono il territorio?



Il film racconta la vicenda di Philippe, ex professore di francese, con il pallino della natura e della pastorizia. Decide di trasferirsi dai Pirenei con la famiglia nel paesino (immaginario n.d.a.) di Chersogno. All'inizio lo si ritiene un "fricchettone", poi soltanto uno scomodo intruso. Fra diritti di proprietà non fruite e l'individualismo di chi non ha intenzione di rispettare usi e tradizioni, si riuscirà a creare integrazione e cogliere l'opportunità di un possibile sviluppo?



"Vi aspettiamo sabato 19 maggio, alle ore 20:45 presso la Sala Consiliare del Comune di Sesta Godano, secondo piano del municipio, per una serata di confronto su un tema "scottante" e di particolare interesse anche alla luce della sempre maggiore presenza di quanti eleggono la nostra valle a dimora estiva, mettendo in gioco il proprio impegno e i propri investimenti per contribuire alla miglioria di spazi e ambienti, trovando qualche volta ostacolo da vicini e nuovi compaesani e dimostrando talaltra poca sensibilità della tradizione e degli usi locali", dicono dall'amministrazione.



La proiezione è gratuita.