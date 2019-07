"Il vecchio e il mare - Concerto per Hemingway" con Roberto Alinghieri e Ensemble Hemingway

Cinque Terre - Val di Vara - La terza edizione del 5 Terre Art Festival – Albe e Tramonti, prodotto da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi prosegue mercoledì 31 luglio alle ore 21, in uno dei luoghi meno conosciuti di Riomaggiore, il Santuario Nostra Signora della Salute, situato nella frazione di Volastra. Lì, affacciati su un panorama unico, si potrà assistere al calare del sole assistendo allo spettacolo Il vecchio e il mare – Concerto per Hemingway, con Roberto Alinghieri, accompagnato dall’Ensemble Hemingway.

Ad occhi chiusi, di fronte al mare, saremo tutti il vecchio Santiago, il vecchio che parla da solo, che racconta la sua lotta contro i propri limiti e le proprie paure; saremo tutti sulla sua barca, in mezzo all'oceano. Il mare come luogo di sfida, di riflessione obbligatoria e profonda. L'uomo ha un arpione, il pesce spada ha una spada… Il pesce spada è un pesce nobile, non è uno squalo e la nobiltà dello scontro si misura ad ogni strappo dell'animale, ad ogni giro di lenza… Un racconto semplice, la storia di un vecchio, di un ragazzo che lo aspetta, che vinca o che perda, per imparare da lui, di un marlin e di tanti, troppi squali: una storia al limite della morte. Tanti temi nel capolavoro di Hemingway che nel 1959, con il film di Sturges interpretato da Spencer Tracy, vinse un oscar: non per l'interpretazione, ma per le musiche. Il grande Dimitri Tiomkin, autore delle più belle colonne sonore internazionali dagli anni ‘30 agli anni '60, compose le musiche che facevano da contrappunto efficace ai silenzi del mare e agli stati d'animo evocati da Hemingway.

Uno spettacolo con un grande attore e 6 musicisti che ripercorre l'intero romanzo e le sue drammatiche sfumature attraverso le parole del grande scrittore nella storica traduzione di Fernanda Pivano e le musiche tratte dalla colonna sonora del celebre film. Ne sono protagonisti: Roberto Alinghieri (voce) e l’Ensemble Hemingway, ovvero Giuseppe Bruno (direzione e pianoforte); Bruno Fiorentini (flauto); Valentina Renesto (sax alto, voce); Francesca Simonelli (sax tenore); Valerio Giannarelli (violino); contrabbasso: Danilo Grandi (contrabbasso).



Il “5 Terre Art Festival albe e tramonti” si svolge in un panorama conosciuto in tutto il mondo e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: il Parco Nazionale delle Cinque Terre. La rassegna si compone di tre spettacoli e viene realizzata da Teatro Pubblico Ligure con il contributo del Comune di Riomaggiore e Regione Liguria – Assessorato alla Cultura, con il patrocinio di Parco Nazionale delle Cinque Terre e I Parchi Letterari delle Cinque Terre. Dopo La leggenda del Rex e Il vecchio e il mare – Concerto per Hemingway si chiude giovedì 8 agosto a Manarola, per guardare il tramonto con Paolo Rossi interprete de La maga Circe, canto X di Odissea un racconto mediterraneo, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per riportare alla narrazione orale il poema omerico, stimolando pensieri nuovi con parole antiche.

Ingresso libero a tutti gli spettacoli. Informazioni ai numeri 0187 760219 oppure 329 0540950. Il programma è aggiornato sul sito www.teatropubblicoligure.it.