"Il terzo paradiso" di Pistoletto installato tra Manarola e Volastra

Cinque Terre - Val di Vara - Lungo la mulattiera che da Manarola porta a Volastra, nel bel mezzo del territorio delle Cinque Terre ma lontano dalla ressa dei turisti che in questi ponti primaverili stressano i paesi a valle, è comparso ben installato su un muretto a secco che sorregge un uliveto ben curato, il simbolo del Terzo Paradiso ideato da Michelangelo Pistoletto. È fatto con tre cerchi di botte saldati insieme a comporre il noto simbolo, cerchi recuperati dalle cantine del vicino paese (ormai le botti di legno sono in disuso e vengono sostituite dalle più funzionali botti in acciaio) e accanto su una doga di botte, letterine in legno riportano garbatamente in rilievo la scritta: "Il Terzo Paradiso – Michelangelo Pistoletto Progetto Rebirth/Terzo Paradiso di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto ONLUS".



Qui si arriva dopo una ripida e faticosa salita fra vigneti e uliveti che resistono ancora all’attacco dell’incolto, dei cinghiali, degli eventi atmosferici, delle frane … resistenza che ha contrassegnato la forza fisica e psichica di chi da secoli, pietra dopo pietra, ha costruito il meraviglioso ma fragilissimo territorio delle Cinque Terre. Il simbolo del Terzo Paradiso ben sintetizza l’attività di questi eroici antenati che avevano saputo con i terrazzamenti addolcire la Natura e operare una geniale sintesi fra Natura e Cultura creando il favoloso paesaggio che a ben ragione è diventato patrimonio dell’Unesco. Speriamo che l’energia emanata da questo simbolo che il genio di Pistoletto ha creato e che tanti nel mondo stanno diffondendo, possa essere di supporto e incoraggiamento a quanti ancora nelle 5 Terre, istituzioni, associazioni e singoli privati, si stanno opponendo con impegno al degrado del territorio mantenendo le coltivazioni e recuperando terreni incolti, e nello stesso tempo possa diventare motivo di riflessione e condivisione per i turisti attenti e sensibili che visitano il Parco.



MARIA CAPELLINI