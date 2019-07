'I grandi della danza', mostra nella torre carolingia di Framura

Cinque Terre - Val di Vara - Dal 21 al 28 luglio 2019, nel suggestivo contesto della Torre Carolingia di Framura, nel borgo di Costa, sarà allestita una mostra fotografica sulla grande danza.

E “grande” non è detto a caso perché le foto che fanno parte della collezione privata di Francesca Camponero, curatrice dell’esposizione, riguardano i grandi artisti della danza del passato come Rudolf Nureyev, Margot Fonteyn, Vladimir Vasiliev ed Ekaterina Maximova, Carla Fracci, Roland Petit, Natalia Makarova ecc. di cui la Signora Camponero possiede stampe originali, spesso autografate, che si possono assolutamente considerare pezzi unici.

Tanti artisti ritratti hanno preso parte al Festival Internazionale del Balletto e molte delle foto riguardano proprio le serate che furono a Nervi in quegli anni.



La mostra, organizzata da Framura Turismo in collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova e il Museo Biblioteca dell’Attore, sarà presentata al pubblico in data 21 luglio 2019, alle ore 21.30, presso la Torre Carolingia di Framura, nel borgo di Costa, e sarà visitabile fino al 28 luglio 2019, tutti i giorni dalle ore 21.00 alle ore 23.00. La presentazione sarà curata dalla giornalista e scrittrice Francesca Camponero. Sarà presente all’inaugurazione il Maestro Maurizio Tamellini, che presenterà in anteprima il suo libro in prossima uscita.