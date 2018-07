“Festa del mare”, presentati un libro fotografico e il logo ufficiale della manifestazione

Cinque Terre - Val di Vara - Con la presentazione del volume fotografico di Maurizio Vatteroni e del logo ufficiale della manifestazione realizzato dall’art designer Simone Fareri, sono entrate nel vivo le celebrazioni in occasione del cinquantesimo anniversario della “Festa del mare”, l’imponente tributo in onore di San Giacomo Apostolo organizzato dal gruppo storico “Borgo e Valle”, dalla Confraternita di San Giacomo Apostolo e dal Comune di Levanto.

Giovedì 19 luglio, in occasione della presentazione ufficiale della “Festa” e delle due realizzazioni (grafica e fotografico-editoriale) dedicate alla comunicazione della tradizionale manifestazione, il sindaco levantese, Ilario Agata, ha voluto riconoscere agli organizzatori il giusto tributo per aver ideato e fatto crescere nel tempo un evento che ormai ha assunto un ruolo di grande rilevanza nell’ambito delle feste patronali di eccellenza che riguardano il folclore, la storia, la religione e la cultura popolare.



Agata ha infatti consegnato una targa del Comune alle due associazioni che curano la Festa e al presidente del “Borgo e Valle”, Alessandro Bertolotto, per ringraziare del grande impegno profuso e dell’entusiasmo con cui affrontano ogni anno il maestoso spettacolo che tiene compagnia a levantesi e ospiti per più di una settimana tra sfilate in costume medievale, processioni di crocifissi, rievocazioni storiche ed eventi collaterali. “Il loro impegno, la loro competenza maturata nel corso degli anni e la loro passione sono davvero impagabili: coordinare un evento talmente complesso, che coinvolge centinaia di persone protagoniste di fronte a decine di migliaia di spettatori è un compito che solo chi ama veramente la propria comunità riesce a svolgere e di cui noi tutti dobbiamo essere orgogliosi - è il commento che il sindaco ha ribadito anche nel suo testo introduttivo al volume (realizzato col contributo economico di “Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana” per iniziativa del vicepresidente Giuseppe Menchelli) nel quale il fotografo Maurizio Vatteroni ha immortalato gli atti più significativi della festa - A loro va il ringraziamento di tutti noi levantesi per aver realizzato un evento che ci unisce e ci fa sentire una comunità coesa, fiera della propria identità e pronta a mostrarla a tutti coloro che amano la nostra cittadina”.



Ecco, in dettaglio, il programma degli eventi da sabato 21 a mercoledì 25 luglio.

SABATO 21 LUGLIO

h 7.45 Oratorio S. Rocco: ritrovo partecipanti pellegrinaggio a piedi - Castello di Zolasco – Croce Monte Rossola - Oratorio di S. Giacomo.

h 21 Oratorio S. Giacomo: S. Messa prefestiva presenzia Don Roberto Savio

h 21 Piazza del Popolo: “Il Desco” (cena medievale €35 cad. con prenotazione) - Compagnia degli Elfi.



DOMENICA 22 LUGLIO

h 20.30 Oratorio S. Giacomo: Triduo di S. Giacomo, Adorazione Eucaristica e S. Messa presenzia Don Roberto Savio.

h 21 Piazza Cavour: Giochi gonfiabili per bambini in collaborazione con ANSPI Levanto.



LUNEDI’ 23 LUGLIO

h 18.30 Oratorio S. Giacomo: Triduo di S. Giacomo, Adorazione Eucaristica e S. Messa presenzia Don Roberto Savio.

h 21.30 Piazza Cavour: Concerto del Corpo Musicale di Riomaggiore. Maestro Andrea Bracco.



MARTEDI’ 24 LUGLIO

h 11 Piazza Cavour: Arrivo del Gruppo Musici e Sbandieratori di S. Sepolcro (AR). Saluto al Gonfalone Comunale, sfilata per le vie cittadine.

h 11.30 Piazza Colombo: Alzabandiera al “Monumento al Marinaio”.

h 17 Via Vinzoni: Partenza del corteo del Gruppo Storico Borgo e Valle di Levanto.

h 17.30 In località Fuori Porta: Incontro storico del Gruppo Storico Borgo e Valle di Levanto con i suoi Musici e Sbandieratori con il Gruppo Musici e Sbandieratori di S. Sepolcro, con il Gruppo Musici e Sbandieratori di Fivizzano, con il Gruppo Sestieri dei Conti Fieschi di Lavagna. Il corteo sfilerà per le vie cittadine fino alla Loggia Medievale, dove seguirà spettacolo.

h 18.30 Oratorio S. Giacomo: Triduo di S. Giacomo, Adorazione Eucaristica e S. Messa presenzia Don Roberto Savio.

h 20.40 Oratorio S. Giacomo: Saluto del Gruppo Storico Borgo e Valle al Santo.

h 21.00 Piazza del Popolo: Partenza del Corteo Storico dei Gruppi presenti per le vie cittadine con arrivo in Piazza Cavour ove seguiranno giochi di musici e sbandieratori.



MERCOLEDI’ 25 LUGLIO – FESTA DI SAN GIACOMO APOSTOLO

h 8.30 Oratorio S. Giacomo: Lodi e S. Messa: Presiede Don Gian Luigi Bagnasco, Cappellano e Parroco di Levanto.

h 10.30 Oratorio S. Giacomo: S. Messa solenne. Celebra Don Alessio Batti, accompagna Coro Musica Nova.

h 11 Golfo di Levanto: Arrivo dell’ultimo Leudo ligure ancora navigante: “Nuovo Aiuto di Dio”, ( può essere visitato).

h 16 – 22 Piazza del Popolo: Annullo filatelico “50a Festa del Mare”.

h 18 Golfo di Levanto: Arrivo de “U Dragun” di Camogli. Spettacolo.

h 18.30 P.zza del Popolo: Arrivo e ricevimento delle Confraternite Liguri.

h 20.45 Sagrato basso di S. Andrea: Secondi Vespri cantati celebrati da Mons. Luigi Ernesto Palletti, Vescovo di La Spezia - Sarzana - Brugnato.

h 21.15 Sagrato basso di S. Andrea: Partenza Solenne Processione con l’effige di San Giacomo Ap., preceduta dal Gruppo Storico Borgo e Valle di Levanto e dalle Confraternite Liguri, per le vie cittadine fino allo scoglio della Pietra da cui sarà impartita la benedizione. La reliquia sarà portata da Don Alessio Batti. Offerta in mare di una corona in memoria dei Caduti e Dispersi. Contemporaneamente saranno lanciati nelle acque del golfo oltre diecimila caratteristici lumini galleggianti. Spettacolo pirotecnico sul mare