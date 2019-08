'Conversando in dialetto', a Groppo protagonista la parlata della Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Riceviamo dal Consorzio Il Cigno



Si informa che giovedì 8 agosto alle ore 21 a Groppo di Sesta Godano sulla piazzetta della chiesa avrà luogo il terzo e ultimo appuntamento di “Conversando in dialetto”, incontro dedicato questa volta alle parlate della Media e Alta Val di Vara, promosso dal Consorzio “Il Cigno”e dal locale Circolo ANSPI. Come già avvenuto nel corso della precedente iniziativa svoltasi al Castello di Madrignano alla quale si riferiscono le immagini ( nella foto Pier Giorgio Cavallini, Luciano Bonati e Milva Bella del gruppo dialettale amatoriale dei Burbugiun di Pignone) la conversazione sarà aperta al pubblico presente che verrà direttamente coinvolto nella lettura di poesie, brani, filastrocche.

L’intento – dichiarano i promotori della iniziativa Cavallini e Bonati – è quello di rendere partecipi gli spettatori del grande sforzo volto al mantenimento e alla tutela dei dialetti della nostra provincia per capire se sia possibile, partendo dalle piccole comunità, rilanciare l’ambizioso progetto della scuola itinerante di dialetto. In gioco non è soltanto il dialetto spezzino ma le parlate di piccole comunità spesso marginali. Dare voce a queste realtà vuol significare vicinanza e condivisione con l’impegno di lavorare insieme umilmente ma concretamente per conservare davvero tradizioni e costumi del Levante ligure.