'Come un rinoceronte', cortometraggio made in Lunigiana a Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - "Come un Rinoceronte" è il nuovo cortometraggio girato in Lunigiana da Officine T.O.K., scritto da Elisabetta Dini con regia di Ines Cattabriga, che sarà presentato a Sesta Godano, presso la Sala Consiliare del Comune alle ore 21:15 il 12 ottobre 2018, in seconda uscita nazionale.



Si tratta di una storia di amore familiare, di forza femminile e di confronto intergenerazionale che offre l'occasione per una riflessione sul ruolo dell'anziano nella nostra società, sul valore delle esperienze e degli apprendimenti, senza togliere spazio alle emozioni e ai ricordi di ognuno di noi.



l cast vede coinvolte: Giusi Merli (la Santa de LA GRANDE BELLEZZA di Sorrentino, premio Oscar 2016), Rosanna Gentili (una delle protagoniste di BORIS IL FILM con Francesco Pannofino e DOV'È MARIO di Corrado Guzzanti), Elisabetta Dini (giovane attrice under 30) e la piccola Nora Bollini che interpreta una delle protagoniste in tenera età. Nello staff tecnico: Francesco Tassara (direttore della fotografia), Stefano Agnini (fonico di presa diretta) e Daniela Marzano (segretaria di edizione e presidente di Apuania Film Commission).



Officine Tok è da diversi anni "di casa" a Sesta Godano, realtà associativa apprezzata per l'alto valore educativo delle proposte messe in campo, sia in ambito scolastico, per tramite del progetto di dialogo intergenerazionale promosso da Anteas con il Patrocinio di Comune di Sesta Godano, sia in ambito cittadino, per l'allestimento di alcuni spettacoli e animazione sul territorio.



"Dopo aver partecipato all'anteprima fivizzanese, mi dico orgoglioso di poter accogliere a Sesta Godano COME UN RINOCERONTE. Si tratta di un'opera piacevole, commovente, vera, capace di parlare a tutti e dare voce alle esperienze di ognuno di noi", dichiara l'assessore alla Cultura Davide Calabria.