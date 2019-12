“Cinque Terre, i giorni della vendemmia”, la presentazione a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 21 dicembre, ore 18 e 30, presso la tensostruttura in Piazza Belvedere a Monterosso, la presentazione del libro fotografico di Claudio Barontini dedicato alla vendemmia verticale delle Cinque Terre ed ai suoi protagonisti.

“Cinque Terre, i giorni della vendemmia”, libro fotografico di Claudio Barontini, racconta una storia antica e più che mai attuale, fatta di fatica, creatività, bellezza, sullo sfondo di uno dei paesaggi terrazzati più iconici del mondo. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, in occasione dei vent'anni della sua istituzione, ha scelto infatti di rendere omaggio ai suoi vignaioli, da secoli creatori di paesaggio, depositari di cultura materiale e custodi di biodiversità.

“I vignaioli – come scrive nell'introduzione del libro Patrizio Scarpellini - sono fieri e sono umani, sono giganti e sono formiche. Attraverso abili costruzioni prospettiche ora si confondono con gli elementi della natura, ora si stagliano su vedute panoramiche inedite, ora pervadono la scena: come quando vengono colti in un mare di vigne, oppure si fanno piccoli al cospetto di promontori terrazzati con verticalità apparentemente indomabili, fino ai ritratti dove la forza e la sincerità si sprigionano lasciandoci disarmati. Barontini ci aiuta a capire di più. La sua gamma infinita di grigi estrae l’essenza del carattere e delle ragioni di questi ‘contadini architetti’: è nella raccolta dell’uva matura che si ritrovano poi i gesti iconici come il trasporto in spalla delle ceste colme, o la vendemmia via mare. Uomini e donne, senza distinzione, con la medesima tenacia, perché ogni grappolo è estremamente prezioso e ognuno deve fare la sua parte.”

Si tratta di uno straordinario documento in immagini del legame tra vino, paesaggio e cultura, come valori da conservare e tutelare. Un racconto più che mai attuale, quello offerto dalla poetica di Barontini, raffinato ritrattista di volti celebri, con all'attivo, in trent'anni di professione, di migliaia di pubblicazioni su prestigiosi periodici e numerosissime collaborazioni artistiche.

Edito da Polistampa Firenze, per conto dell'Ente Parco, con testi, italiano/inglese, di Donatella Bianchi, Stanislao de Marsanich, Patrizio Scarpellini, p. 144. Nel volume è pubblicata una selezione di versi del poeta Eugenio Montale, tratti da Ossi di Seppia.