'Cerco abiti da sposa', da evento estivo a libro

Cinque Terre - Val di Vara - 'Cerco abiti da sposa' nasce come iniziativa per animare l'estate di Sesta Godano con una bella sfilata di abiti nuziali in Piazza Marconi. Il progetto nel tempo è cresciuto grazie a nuove sinergie e all'entusiasmo di Pamela Daneri, instancabile organizzatrice. E cosí, oggi, l'evento diventa un libro in cui accanto alla storia di questo percorso sarà possibile ritrovare le fotografie, i commenti e i retroscena della serata di quel famoso 9 agosto che ha visto scendere in piazza più di 90 spose dagli anni '30 a oggi. Il libro sarà presentato il giorno 3 gennaio alle ore 20 con un'apericena presso il bar pizzeria 68, in Via Roma, a Sesta Godano. All'incontro sarà presente l'autrice.