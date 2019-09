“Borghi in allegria”, venerdì si chiude a Chiesanuova con degustazioni, musica e danze

Cinque Terre - Val di Vara - Terzo ed ultimo appuntamento, venerdì 6 settembre, alle 21.30, nel paesino collinare di Chiesanuova, con “Borghi in allegria”, la rassegna che porta i partecipanti a visitare i caratteristici paesini della vallata levantese in orario serale, offrendo degustazioni di prodotti locali e animazione con musica anni ’60 dal vivo (proposta dal gruppo “Mistral”) e ballo liscio. Anche in questo caso si potrà usufruire del servizio di trasporto gratuito in bus con due partenze (alle 21 e alle 21.30) dal capolinea in via Rimembranza e corse di ritorno dalle 23 alle 23.30.

Nonostante la completa gratuità dell’iniziativa per i visitatori, il Comune ogni anno eroga alle frazioni che ospitano il tour un contributo da investire nella manutenzione delle infrastrutture o nell’acquisto di arredo urbano.