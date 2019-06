“Borghi in allegria”, musica anni ’60, danze e degustazioni gratuite sulle colline di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Ritorna, con tre appuntamenti tra luglio e settembre, la rassegna serale “Borghi in allegria”, tradizionale visita gratuita ai caratteristici paesini della vallata con trasporto dei partecipanti in bus, degustazione di prodotti tipici locali, musica anni ’60 dal vivo a cura del gruppo “Mistral” e ballo liscio.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Levanto con la collaborazione delle comunità che abitano le frazioni medievali collinari, quest’anno è incentrata su tre appuntamenti: domenica 28 luglio a Pastine, lunedì 12 agosto a Lavaggiorosso e venerdì 6 settembre a Chiesanuova.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 e i partecipanti potranno usufruire del servizio di trasporto gratuito in bus con due partenze (alle 21 e alle 21.30) dal capolinea in via Rimembranza e corse di ritorno ad iniziare dalle 23 alle 23.30.

“Anche grazie alla disponibilità dei residenti, che aprono ai turisti le loro piccole realtà, ricche di storia e tradizioni, condividendo il senso di ospitalità che li contraddistingue - spiega Luca Del Bello, vicesindaco con delega alle frazioni – ‘Borghi in allegria’ è un’iniziativa che ha sempre riscosso l’apprezzamento dei partecipanti, che ne apprezzano la semplicità degli ‘ingredienti’ (musica, danze e buon cibo) e il contesto particolarmente suggestivo rappresentato dalle serate sulle nostre colline. Anche quest’anno il Comune erogherà alle frazioni interessate dalla rassegna dei contributi che verranno investiti nella manutenzione o nel miglioramento dell’arredo urbano”.