"Borghi in allegria", cibo e musica a Lavaggiorosso

Cinque Terre - Val di Vara - Secondo appuntamento, lunedì 12 agosto, a partire dalle ore 21.30, con “Borghi in allegria”, la tradizionale visita gratuita ai caratteristici paesini della vallata con trasporto dei partecipanti in bus, degustazione di prodotti tipici locali, musica anni ’60 dal vivo a cura del gruppo “Mistral” e ballo liscio.

La seconda tappa della rassegna, organizzata dal Comune di Levanto con la collaborazione delle comunità che abitano le frazioni medievali collinari, sarà a Lavaggiorosso.

I partecipanti potranno usufruire del servizio di trasporto gratuito in bus con due partenze (alle 21 e alle 21.30) dal capolinea in via Rimembranza e corse di ritorno dalle 23 alle 23.30.

Nonostante la completa gratuità dell’iniziativa per i visitatori, il Comune ogni anno eroga alle frazioni che ospitano il tour un contributo da investire nella manutenzione delle infrastrutture o nell’acquisto di arredo urbano.