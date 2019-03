"Aspettando Sesta c'è" tutto pronto per "Donne nel bicchiere"

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono gli incontri "aspettando #sestacé - notte bianca/ expo". L'evento fissato per il 13 agosto vede la collaborazione di diverse associazioni per mettere in mostra le bellezze, le bontà e tutte le eccellenze del nostro territorio.



Nell'attesa, Comune di Sesta Godano, Proloco di Sesta Godano e Biodistretto propongono serate di incontro fra le realtà produttive locali. Dopo il "risveglio naturale" di Varese Ligure, che ha raccontato il sogno di Emanuele e Francesca di fuggire dalla città per ricostruire una dimensione più umana in Val di Vara, viene il turno di due imprenditrici che hanno fatto del "bicchiere" e del "buon bere" una mission importante, oltre che una scelta di vita. Giorgia Grande ed Elisa Lavagnino racconteranno nella serata del 17 aprile la loro avventura nel mondo delle aziende agricole, un mondo ancora per molti aspetti al maschile, mettendo in luce scelte etiche, prospettive future e criticità del fare impresa in Val di Vara.



Giovani, frizzanti, allegre le due imprenditrici hanno da tempo avviato un dialogo fra vini del territorio, prodotti da Giorgia, e birra made in Val di Vara, nell'idea che dalla sinergia vi sia guadagno per tutti. Quest'idea è condivisa anche da Pamela Daneri coordinatrice degli eventi "Aspettando Sestacé" e l'Amministrazione comunale di Sesta Godano. Attraverso la conoscenza e la discussione su temi come impresa, territorio nel suo potenziale e con le sue criticità; auspichiamo possano nascere nuove soluzioni condivise e nuovi modi di fare impresa, con la speranza dell'avvio di nuove giovani aziende.

Si parte alle 21.15, presso la sala consiliare del Comune di Sesta Godano per conversare con Giorgia Grande ed Elisa Lavagnino.