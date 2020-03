Viola il Dpcm per spacciare, fermata con nove dosi di cocaina

Cinque Terre - Val di Vara - Era lontana da casa e con nove grammi di cocaina in tasca. E’ finita con una doppia denuncia la giornata di una trentenne sarzanese trovata a Pian di Follo dai carabinieri. Se stesse per fare consegne a domicilio, oppure attendesse per la strada qualche cliente poco importa perché quando si è imbattuta nei carabinieri le giustificazioni sono servite a poco. Infatti, appena ha notato le divise si è subito innervosita e con il controlli, legati al decreto per il contenimento del coronavirus, non ha saputo dare spiegazioni attendibili.

Trattandosi di una persona già nota agli uffici i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione e hanno scoperto che all’interno della borsa erano celati 9 grammi di cocaina divisa in dosi e del valore complessivo di 600 euro. Quindi la denuncia è scattata per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per la violazione del Dpcm perché si trovava fuori dal Comune di residenza senza un giusitificato motivo.



(foto: repertorio)