Vernazza, la rassicurazione del sindaco: "La nostra acqua è potabile"

Cinque Terre - Val di Vara - Con una comunicazione diffusa nel corso di questo fine settimana, il sindaco di Vernazza Francesco Villa ha voluto rassicurare la cittadinanza in merito alla potabilità dell'acqua nel territorio comunale, il cui utilizzo era stato interdetto il 28 luglio con apposita ordinanza. Il primo cittadino spiega che in seguito alle analisi effettuate da Asl il 3 agosto "la potabilità della nostra acqua è garantita. Vogliate scusarmi per il ritardo ma ero certo di averne già data tempestiva comunicazione", scrive Villa nell'avviso affisso nel paese in seguito alle molteplici richieste arrivate dalla cittadinanza in merito allo stato dell'acqua.