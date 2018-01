Vernazza, deturpano un muretto a secco per una casetta in mezzo alle vigne

Due denunce alle Cinque Terre. I controlli dei carabinieri forestali.

Cinque Terre - Val di Vara - .Hanno buttato giù un muretto a secco per un varco d’accesso e hanno tirato su un'abitazione in mezzo ai vigneti a Vernazza. Ha dell'incredibile ma è successo e ora il proprietario e il costruttore dovranno rispondere ad una denuncia per abuso edilizio e pagare una multa da 2.700 euro.

E' quanto emerso dal lavoro mirato dei Carabinieri forestali che vegliano sul parco nazionale delle Cinque Terre che nel corso di un controllo hanno individuato le opere edilizie abusive. In una nota dei carabinieri si legge: " Le opere consistono in un varco di accesso ricavato demolendo un muro a secco e in un fabbricato di circa 36 mc adibito ad abitazione e sono state realizzate ex novo senza le dovute autorizzazioni, in violazione alle normative urbanistica, paesaggistica, ambientale, delle aree naturali protette, del vincolo per scopi idrogeologici, al regolamento sull'attività di installazione di impianti all'interno degli edifici".

Le opere sono state compiute in assenza del nulla-osta dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, della autorizzazione paesaggistica, del permesso di costruire, delle certificazioni relative agli impianti idraulici ed elettrici, delle autorizzazioni ad eseguire movimenti di terra, ad effettuare scarichi di acque reflue.