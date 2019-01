Vento a 120 all'ora ai Casoni di Suvero

Cinque Terre - Val di Vara - Una giornata serena, in attesa di un cambiamento dello scenario meteo atteso per mercoledì, e caratterizzata, in Liguria, da alte temperature per l'effetto favonico provocato dai venti settentrionali. Alcuni esempi: Diano Castello (Imperia) 21.5, Onzo Ponterotto (Savona) e Borgomaro (Imperia) 21.3, Albenga Isolabella (Savona) e Levanto (La Spezia) 21.1, Alassio (Savona) 20.9, Rapallo (Genova) 20.8, Pian dei Ratti (Genova) 20.6. Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo queste le massime: Genova Centro Funzionale 17.5, Savona Istituto Nautico 17.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 15.4, La Spezia 18.0. I venti, cui facevamo cenno, settentrionali sono stati forti, localmente di burrasca: nel pomeriggio si segnalano raffiche a 118.4 km/h a Casoni di Suvero (La Spezia) e 87.5 a Fontana Fresca (Genova). Mare mosso alla boa di Capo Mele , con moto ondoso in aumento e temperatura dell'acqua di 17.8 gradi.



Facendo un passo indietro, nella notte, i valori più bassi si sono registrati a Loco Carchelli (Genova) con -3.0, Calizzano (Savona) con -2.1, Santa Margherita Vara (La Spezia) con -2.0 mentre, in provincia di Imperia, Colle di Nava ha toccato -1.0.



Queste le previsioni per i prossimi giorni del Centro Meteo Arpal:



DOMANI, MARTEDI' 15 GENNAIO: La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno ma la graduale rotazione del flusso dai quadranti meridionali porterà un progressivo aumento della nuvolosità da Ponente, in estensione verso Levante



Venti: fino alle prime ore della giornata ancora settentrionali, forti con raffiche di burrasca a Levante, moderati altrove; dalla tarda mattinata deboli o moderati in graduale rotazione dai quadranti meridionali



Mare: mosso, in calo fino a localmente poco mosso in serata



Umidità: su valori medio-bassi, in aumento



Segnalazioni di protezione civile: fino alle prime ore del mattino venti forti settentrionali sul Levante con rari rinforzi



Temperature in diminuzione



DOPODOMANI, MERCOLEDI' 16 GENNAIO: Il flusso umido meridionale a tutte le quote interrompe la fase di bel tempo invernale determinando cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione con deboli piogge sparse



Venti: tra deboli e moderati meridionali



Mare: mosso



Umidità: su valori alti



Segnalazioni di protezione civile: nessuna



Temperature in aumento