Cinque Terre - Val di Vara - Tre ore d'intervento oggi pomeriggio per i vigili del fuoco a Tivegna, frazione di Follo. Gli uomini in rosso hanno raggiunto la località della bassa Val di Vara per affrontare un incendio che ha colpito la vegetazione della zona, senza interessare beni o persone. L'intervento si è concluso positivamente, con la resa delle fiamme e la bonifica del sito.