Varese Ligure in lutto, è morto il dottor Bruno Moretti

una comunità in lutto

Cinque Terre - Val di Vara - L’amministrazione comunale di Varese Ligure si stringe attorno alla famiglia Moretti per la scomparsa del caro Dottor Bruno. "Ci lascia oggi un altro grande protagonista della vita della comunità - si legge nella nota -, un professionista che con la sua competenza e umanità ha seguito, curato, ascoltato generazioni di varesini. Il suo sapere, la sua pazienza ed il suo amore per la professione di medico, trasfusi alla figlia Dottoressa Stefania, rimarranno patrimonio di tutti noi". Oggi è un giorno di lutto per tutta la comunità varesina.