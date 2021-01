Val di Vara innevata, squadre della Provincia in azione per liberare le strade

Cinque Terre - Val di Vara - Provincia ancora al lavoro sulla viabilità della Val di Vara dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Le squadre hanno provveduto a tenere aperte le principali strade di accesso dei comuni della Val di Vara.

L'invito da parte dell'Ente è quello di mantenere la massima prudenze a impegnare le strade solo per necessità inderogabili. "Le squadre attivate in queste ore - si legge in una nota della Provincia - resteranno comunque operative anche nei prossimi giorni in vista di un peggioramento annunciato per il fine settimana. L'amministrazione provinciale sta garantendo ogni risorsa in supporto ai comuni spezzini interessati da questa problematica".