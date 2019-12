Val Durasca, tre famiglie isolate da una frana. I Vigili del fuoco aprono un varco pedonale

Cinque Terre - Val di Vara - Dalle prime ore di questo pomeriggio i Vigili del fuoco della Spezia sono impegnati nel tentativo di ripristinare la viabilità in località Ghiaccio, in Val Durasca. Una delle numerose frane che ha interessato la provincia, in questo caso ha letteralmente isolato tre nuclei familiari: l'unica strada ed alcuni pali della linea elettrica sono stati interessati da un movimento franoso che purtroppo è ancora attivo. I Vigili del fuoco, con un mezzo dedicato al movimento terra, ha reso possibile il passaggio pedonale.



Sempre nel primo pomeriggio la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana, invece è intervenuta nel comune di Luni per l'estinzione di un incendio di una cantina. Per fortuna i danni hanno interessato solo alcuni elettrodomestici presenti all'interno del locale.



(foto: repertorio)