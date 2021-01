Un salotto abbandonato lungo la Provinciale: "Faremo il possibile per trovare i responsabili"

Cinque Terre - Val di Vara - "Questi comportamenti sono inaccettabili e vanno perseguiti". Così il Comune di Pignone stigmatizza un colossale abbandono di rifiuti ingombranti fotografato stamani lungo la Sp38, in località Monti. Praticamente un salotto scaricato in un canale (foto). "Il servizio comunale di raccolta rifiuti prevede il ritiro gratuito presso il domicilio di cinque ingombranti alla volta, semplicemente chiamando il numero verde. Il servizio prevede, in alternativa e sempre gratuitamente, di conferire liberamente, durante i tre giorni settimanali stabiliti, gli ingombranti presso l’area ecologia sita in Riccò del Golfo. Faremo il possibile per collaborare con le forze dell’ordine per risalire ai responsabili. Se avete segnalazioni in merito, gli uffici comunali sono a disposizione per raccogliere e girare informazioni alle autorità che stanno indagando sul caso". Una piaga, quella dell'abbandono di rifiuti - ingombranti e non - che purtroppo affligge tutto il territorio provinciale, e che spesso ci celebra in un matrimonio malato tra l'inciviltà e le aree fluviali.