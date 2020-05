Un lamento dai rovi, a colpi di roncola per salvare la bastardina

Cinque Terre - Val di Vara - Un attimo di distrazione, il panico di trovarsi lontana dal proprio padrone e una cagnolina questa mattina ha rischiato grosso a Riccò del Golfo. Sulla strada per San Benedetto, l'animale da compagnia si è allontanata dal proprio padrone finendo in una scarpata fitta di vegetazione e rovi. Ogni tentativo del suo accompagnatore di recuperarla è naufragato, cosicché sono stati allertati i Vigili del Fuoco. Una squadra, giunta sul posto, non senza difficoltà ha provveduto ad aprire un varco nei rovi a colpi di roncola ed è riuscita a raggiungere il fondo della scarpata traendo in salvo l'animale e riconsegnandolo al legittimo proprietario.