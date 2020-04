Un bosco di stupefacenti, minorenne ci ricasca. E stavolta scattono le manette

Cinque Terre - Val di Vara - Era da parecchio che ci stavano dietro a quel bosco dove i residenti segnalavano un continuo via vai di persone. E così i carabinieri della stazione di Riccò del golfo al termine di un lungo lavoro di appostamenti, sono arrivati al blitz di ieri. Siamo nel comune di Beverino, in una zona boschiva che già era finita "all'onore" delle cronache: nel mese di febbraio 2020, nella frazione di Castiglione vara, durante un servizio di osservazione, i militari notavano un giovane e, avvicinandosi nascosti nella boscaglia, riuscivano in una rapida azione a bloccare il ragazzo, dopo un breve inseguimento, durante il quale ostacolava l’azione dei carabinieri.



Con grande sorpresa per i militari, il fermato veniva identificato in un 16enne nordafricano, denunciato a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: addosso aveva addosso 270 euro in contanti e nella zona boschiva dove sostava venivano trovati involucri in cellophane contenenti residui di droga. Nei mesi successivi, anche a causa dell’emergenza legata alla diffusione del covid-19, i movimenti sospetti nella zona avevano subìto un netto calo. Ma nel pomeriggio di ieri, gli stessi militari, avendo percepito nuovamente l’aumento di traffico nella zona, nascosti nella boscaglia, riuscivano ad avvicinarsi ad un giovane intento a sostare nel bosco. Un’altra azione coordinata e repentina dei militari ha permesso così di fermare lo stesso minorenne fermato nel mese di febbraio 2020. anche in questa occasione il ragazzo ha tentato la fuga tra la fitta vegetazione, lanciando addosso ai militari tronchi e sassi per garantirsi l’impunità.



Una volta fermato, è stato trovato in possesso di 9 involucri in cellophane, termosaldati, risultati contenere 6 grammi di cocaina e 280,00 euro in contanti. Questa volta, ricorrendone i presupposti, i carabinieri hanno arrestato il minorenne che, dopo gli accertamenti, è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza di Genova a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. Dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale.