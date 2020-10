via alla sanificazione

Cinque Terre - Val di Vara - Uno studente monterossino della scuola media di via Servano è risultato positivo al Covid. Ne dà notizia l'istituto comprensivo ISA 23 di Levanto. "Sono in corso le procedure per provvedere alla sanificazione delle aule interessate del plesso scolastico", fa sapere il Comune di Monterosso.