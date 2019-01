Ubriaco aggredisce i carabinieri, arresto di San Silvestro a Levanto

A finire in manette un cittadino marocchino di 31 anni.

Cinque Terre - Val di Vara - Il veglione di San Silvestro organizzato sotto un tendone a Levanto ha vissuto momenti di tensione: in tarda notte un cittadino marocchino 31enne, dopo avere evidentemente bevuto qualche bicchiere di troppo, ha chiesto ulteriormente da bere e, al rifiuto oppostogli dai baristi, ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo poi quattro addetti alla sicurezza che avevano tentato di indurlo a calmarsi, ingaggiando con loro una violenta colluttazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, di servizio, così come i loro colleghi nelle altre località in cui erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno, proprio per garantire che le persone potessero divertirsi senza incidenti.



L’uomo ha però reagito scagliandosi anche contro i militari, che hanno faticato non poco per immobilizzarlo, dichiarandolo poi in arresto per resistenza, violenza a pubblico ufficiali e lesioni. Nel corso della colluttazione, infatti, gli addetti alla sicurezza hanno riportato lesioni e contusioni guaribili in alcuni giorni e lo stesso Maresciallo ha riportato contusioni, fortunatamente guaribili in pochi giorni. L’arrestato, dopo aver trascorso il resto della nottata al pronto soccorso per medicare le contusioni a sua volta riportate nella zuffa, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo fissato per domani in Tribunale alla Spezia.