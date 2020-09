Ubriaco a passeggio per Riomaggiore, guai per un 33enne

Cinque Terre - Val di Vara - Vigilando a piedi per le strette vie del centro storico di Riomaggiore, i carabinieri della stazione locale, notavano un uomo che allo loro vista ha accellerato il passo e si è nascosto in un caruggio. I militari lo hanno però immediatamente raggiunto e controllato: le operazioni di identificazione hanno portato gli operatori a riconoscerlo come un 33enne di nazionalità marocchina, privo sia del documento d’identità sia del permesso di soggiorno.

Al termine degli accertamenti il soggetto è stato denunciato a piede libero che impone ai cittadini stranieri di portare al seguito i documenti d’identità, e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e per la violazione delle norme di contenimento del Covid-19 in quanto era sprovvisto di mascherina facciale.