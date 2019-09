Turiste investite a Levanto, una è gravissima al San Martino

Cinque Terre - Val di Vara - Investimento a Levanto. Per dinamiche in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine due turiste sono state investite da un'autovettura, condotta da un'altra donna, in uscita da un parcheggio. Nell'incidente, avvenuto dopo le 17 in zona ztl in prossimità della chiesa di San Rocco, una 73enne, turista originaria di Belluno, è rimasta gravemente ferita ed è stata portata all'ospedale San Martino di Genova tramite l'elisoccorso dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche da Brugnato.

La donna ha riportato numerosi traumi e una sospetta emorragia interna. Sul posto è intervenuta anche la Pubblica assistenza di Levanto e quella di Brugnato. L'altra donna investita è stata portata al Sant'Andrea della Spezia.