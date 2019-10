Turista scivola dal sentiero del cimitero di Porto Venere

Cinque Terre - Val di Vara - Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti per soccorrere una giovane turista tedesca. La ragazza stava percorrendo il sentiero che da Porto Venere porta a Campiglia, quando in prossimità del cimitero di Portovenere è scivolata, ed è volata per alcuni metri, procurandosi diverse contusioni. Sul posto per una prima stabilizzazione sanitaria, sono giunti i militi della Pubblica di Porto Venere. Per il trasporto, tuttavia è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che con una speciale barella da sentiero, hanno portato, letteralmente a spalla, la ragazza fino al l'ambulanza. Sul posto anche Polizia locale e Carabinieri.