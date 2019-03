Turista russo disperso, intervengono i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino

Cinque Terre - Val di Vara - Nella tarda serata di ieri i Vigili del fuoco della Spezia sono stati impegnati insieme al personale del Soccorso alpino nella ricerca di un turista di nazionalità russa disperso nei sentieri delle Cique Terre.

L'escursionista (di San Pietroburgo, dell'82) stava percorrendo il sentiero tra Manarola e Corniglia insieme ad un suo amico quando si è allontanato dal tracciato e si è perso. Fortunatamente è riuscito a rimanere in contatto telefonico con il compagno, fornendogli le coordinate della sua posizione.



Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, una volta acquisite le coordinate, sono riusciti a posizionarsi sulla verticale della zona dove supponevano si trovasse il disperso e calandosi con le corde gli sono arrivati abbastanza vicino da riuscire ad instaurare un contatto vocale con lui, in modo da individuarlo precisamente e raggiungerlo in breve tempo.



Il trentasettenne stava bene ed aveva sono alcune escoriazioni sulle gambe e braccia. Non essendo possibile fargli risalire la scarpata sulle corde, i soccorritori hanno optato per continuare a scendere lungo il pendio fino ad intercettare una mulattiera molto più sotto e da li arrivare abbastanza agevolmente al sentiero principale.



Il soccorso si è concluso intorno alle 23.