Tronchese nello zaino, a rubar biciclette

Cinque Terre - Val di Vara - I carabinieri di Levanto hanno tratto in arresto due giovani di nazionalità albanese per furto aggravato di due biciclette e tentato furto di altrettante due. Nel pomeriggio, un cittadino del luogo, insospettito per la presenza di due giovani sconosciuti nelle pertinenze dell abitazione allertava il comando stazione che in modo istantaneo interveniva bloccando i due. I primi accertamenti permettevano di appurare che i due, muniti di una tronchese appositamente trasportata in uno zaino, rompevano i lucchetti tentando di asportare due biciclette.



Nella disponibilità dei due, i militari rinvenivano altri due velocipedi che nella mattinata odierna erano stati asportati con le medesime modalità nel centro abitato di Levanto. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso, tentato furto aggravato in concorso e porto di arnesi atti allo scasso. Nella mattinata di domani ci sarà il giudizio in direttissima.