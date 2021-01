Tre notti di lavori, chiude il ponte sulla Statale a Ceparana

Cinque Terre - Val di Vara - Si terrà il 2, il 3 ed il 4, con un cantiere temporaneo, ogni notte dalle ore 22.30 alle 05.00 del mattino, il programmato intervento di manutenzione straordinaria del cavalcavia a scavalco dell’A12, lungo la Strada Statale 330, a Ceparana. Nelle scorse ore un vertice coordinato dalla Regione Liguria con la Provincia della Spezia, Salt ed Anas ha stabilito come gestire questo importante intervento di messa in sicurezza. Le operazione tecniche saranno svolte nelle sole ore notturne, in una fascia oraria in cui si prevede minor traffico, questo per limitare al minimo i disagi. La Strada Statale 330 verrà quindi chiusa nel tratto interessato dalle attività tecniche, realizzate da Salt, e la circolazione interdetta, fatto salvo per i mezzi di soccorso che potranno sempre circolare. A fronte della chiusura notturna la Provincia della Spezia ha predisposto una rete stradale alternativa, per consentire il mantenimento del traffico ordinario, che si svilupperà lungo la Strada Provinciale 13 e la Strada Provinciale 10. Nei prossimi giorni saranno installate le indicazioni definitive su ogni attività in corso verrà data comunicazione costante. L’opera prevista riguarda la messa in sicurezza dell’infrastruttura stradale che corre sopra la SS330; nello specifico verrà alzata la soglia del cavalcavia per consentire la sostituzione delle “mattonelle” di appoggio.

In caso di allerta meteo o di altri imprevisti le opere di manutenzione saranno rinviate o sospese per garantire la necessaria fruibilità della tratta stradale oggetto del lavoro, questo per evitare che vi possano essere disagi alla circolazione. Sui canali social della Provincia della Spezia verrà garantita una costante informazione.



“Le manutenzioni ordinarie e straordinarie su quel ponte – afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone -, ma in generale sulle infrastrutture stradali, sono primarie e sempre benvenute, ma siamo consapevoli che in quell’area chiudere una strada, con una situazione di viabilità oggettivamente molto critica, non è semplice. Proprio per ciò ci siamo orientati su un’ottimizzazione del lavoro di cantiere su tre chiusure notturne, in modo da creare il minor disagio. Pur a fronte dell’importanza dell’intervento è apparso primario, infatti, evitare che la necessaria chiusura potesse, in qualche modo, creare problemi alla cittadinanza, specialmente in un momento in cui si avrà la riapertura delle scuole. L’organizzazione dell’intervento è già partita, chiaramente in caso di problematiche dovute ad imprevisti, ad esempio allerta meteo, si garantirà la fruibilità della strada rinviando l’opera”.



“Il traffico, anche se in orari notturni – aggiunge il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini -, verrà quindi deviato su altre strade, con indicazioni e comunicazioni ampiamente diffuse e condivise. Il nostro personale sta già operando per la segnaletica ed il coordinamento con gli altri enti in modo da essere pronto ad intervenire in caso di necessità o di situazioni impreviste. Ad oggi la Provincia sta operando su più fronti per risolvere tutte quelle situazioni critiche, sul fronte viabilità, che ci arrivano da lontano e che oggi sono state prese in carico con programmi concreti e realizzabili. Le tempistiche sono in linea con i programmi, nel tratto della Ripa si lavora al secondo lotto, stiamo andando avanti con il nuovo ponte di Ceparana e vi sono molti altri programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in linea con quello fatto nel 2020”.