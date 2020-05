Cinque Terre - Val di Vara - Il tubo era nascosto dalla vegetazione e chi stava manovrando il trattore in quel momento non avrebbe potuto evitarlo. E' quanto accaduto a Brugnato oggi pomeriggio attorno alle 16 quando un trattore in manovra ha tranciato un tubo del gas. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno individuato la valvola che permetteva l'erogazione e l'hanno chiusa. Sono arrivati anche i tecnici del gas che hanno provveduto ripristinare il guasto.



(foto: repertorio)