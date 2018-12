Terrorizzata ma lucida, si perde ma indica posizione

Una 25enne australiana smarrisce il sentiero per il Santuario di Reggio ma ricorda cosa c'era scritto sull'ultimo cartello che aveva incrociato e viene ritrovata dal Soccorso Alpino. Impaurita ma in buone condizioni.

Cinque Terre - Val di Vara - Voleva raggiungere a piedi il Santuario di Reggio sopra Vernazza, sfruttando una giornata non proprio di sole ma comunque piacevole. Forse ammaliata dalla magia del paesaggio, un giovane turista australiana ha però perso il sentiero che saliva da Corniglia fino al luogo sacro. Ha provato a ritrovare la strada senza successo e si è poi rivolta ai soccorsi per essere ricondotta in paese. E' successo ieri che il Soccorso Alpino ha rintracciato grazie ai cartelli segnaletici la 25enne, che è riuscita a ricordare il cartello con scritto "Case Pollazzo" ai volontari che l'hanno raggiunta non distante dalla collina.



La turista ha chiamato il 112 che ha smistato la telefonata al 115 e al 118 che ha attivato a sua volta il Soccorso Alpino. I tecnici del CNSAS Liguria si sono diretti in zona: più difficile calmare la ragazza che trovarla. L'australiana era infatti visibilmente scossa e spaventata, da parecchie decine di minuti non vedeva volto umano. Tranquillizzata, è stato verificato come stesse bene è stata riaccompagnata fino alla stazione per il rientro alla Spezia.