Super lavoro per i Vigili del fuoco: due incendi in Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Due incendi in Val di Vara in una giornata a Brugnato e a Rocchetta Vara. In entrabi i casi sono intervenuti i Vigili del fuoco e i volontari ma a destare particolare attenzione è stato il rigo divampato nella zona di Rocchetta, in una zona impervia. L'intervento dei Vigili del fuoco, partiti anche dalla Spezia, è stato massiccio. Sul posto sono arrivati anche i colleghi della squadra di Brugnato che erano impegnati in un altro intervento per in piccolo incendio estinto in breve tempo. Le opere di spegnimento si sono protratte fino al calar del sole. L'area è sotto stretto controllo.



(foto: repertorio)