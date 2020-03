Strade e giardini: alle Cinque Terre la disinfezione notturna

Cinque Terre - Val di Vara - Una scena che ha del cinematografico, ma nulla è più stupefacente di quanto la vita sia cambiata repentinamente in Italia dallo scoppio dell'epidemia di Covid-19. Così in queste notti a Monterosso al mare c'è chi affronta il silenzio del borgo completamente bardato in una tuta di contenimento e armato di erogatore disinfetta con cura ogni angolo del paese. Sono i volontari della Protezione Civile, impegnati giorno e notte nell'emergenza. A loro va il pensiero della macchina comunale: "Grazie a tutti coloro che in questi giorni lavorano con determinazione e senza sosta per assicurare assistenza, la continuità dei servizi e informazione adeguata".