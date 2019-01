Strada dei Santuari, via alla riapertura parziale della provinciale

Restringimenti in località Pianca e Fontanelle.

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo gli eventi alluvionali del mese di ottobre 2018 e i cedimenti verso valle del manto stradale, sono terminati gli interventi di parziale ripristino realizzati per consentire la riapertura e la transitabilità della strada dei Santuari. In località Pianca e in località Fontanelle la strada è oggi percorribile con due restringimenti regolati da senso unico alternato a vista. Il transito è consentito per i veicoli fino a 7,5 tonnellate e, per garantirecondizioni di sicurezza adeguate, sarà chiusa solamente quando i pluviometri dovessero registrare precipitazioni oltre le soglie di allerta. La sistemazione definitiva della SP 51 sarà avviata non appena definiti i progetti tecnici in corso di stesura e perfezionato il finanziamento della Regione Liguria di euro 389mila appositamente stanziato per questi interventi.