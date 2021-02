Sparite le fioriere: "Sono del Comune, se qualcuno le avesse prese..."

Cinque Terre - Val di Vara - "Informo che i vasi da fiore, posizionati momentaneamente sulla passeggiata Discovolo, sono di proprietà comunale e non possono essere prelevati dai cittadini". Il messaggio sibillino apparso questa mattina sui canali social del Comune di Bonassola fa parlare il paese. Le decorazioni, pagate con soldi pubblici, non ci sono più e il sospetto è che qualcuno le abbia trasferite nelle proprie proprietà. "Preghiamo le persone che avessero , ovviamente , in buona fede, esercitato la suddetta azione, ti contattare con sollecitudine gli uffici comunali, anche per non incorrere in spiacevoli contenziosi".