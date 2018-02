Soccorso fluviale, Vigili del fuoco in addestramento sul Vara

Otto unità provenienti da tutta la Liguria.

Cinque Terre - Val di Vara - Questa mattina si è concluso con la sessione di esami, il terzo corso regionale SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale).

Le 8 unità Vigili del Fuoco provenienti da tutta la Liguria,sono state impegnate per due settimane in un intenso corso di formazione :la necessità di portare soccorso anche in situazioni estreme, come l'alluvione,ha portato i Vigili del Fuoco ad elaborare un corso dove gli operatori imparano a gestirsi in situazione critiche in cui il rischio prevalente è dato dalle acque impetuose dei fiumi.Portare soccorso con tecniche specifiche per l'acqua mossa e lavorare con un gommone da rafting, sono soltanto alcuni dei temi affrontati.

Il corso si è svolto sul fiume Vara nel comune di Brugnato, sfruttando la logistica del centro rafting "a.s.d. centro sport avventura" e la preziosa disponbilità di Tirreno Power , nella persona del Signor Bruzzone,che ha concesso l'apertura temporizzata della diga di Santa Margherita Vara per la regimentazione idrica.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di La Spezia, Ing Daidone ,ha consegnato i diplomi di abilitazione agli operatori VVF,con l'augurio che questo corso sia un punto di partenza per la formazione professionale dei Vigili del Fuoco.