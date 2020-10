Cinque Terre - Val di Vara - Intervento del Soccorso Alpino Liguria, ieri, per una donna infortunata con frattura alla gamba destra nella zona del Castello di Madrignano.

Sul posto è intervenuta la squadra del Soccorso Alpino della Spezia assieme ai militi della Croce Rossa di Follo e ai Vigili del Fuoco.

La donna è stata visitata dal medico e dalle infermiere del Soccorso Alpino e quindi trasportata in barella in codice giallo all'ospedale della Spezia.