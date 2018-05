Si tuffa e salva un turista, arriva la benemerenza

Maurizio Sassarini ha sfidato il mare agitato di Manarola per aiutare un imprudente visitatore che trascinato in acqua dalle onde. Il Comune di Riomaggiore gli tributerà un encomio pubblico.

Cinque Terre - Val di Vara - "È con profonda riconoscenza che vogliamo ringraziare pubblicamente il nostro concittadino Maurizio Sassarini che nella giornata di lunedi, incurante del pericolo, si è gettato in mare per prestare soccorso ad una persona in difficoltà". Encomio pubblico per il cittadino che lunedì scorso, con un gesto di coraggio e altruismo, è riuscito a evitare un tragedia. Il mare era molto agitato quel giorno e due turisti che si trovavano di passaggio a Manarola si sono avvicinati troppo all'acqua. La furia delle onde li ha trascinati entrambi in mare, una persona è riuscita a mettersi in salvo, l'altra invece era un grande difficoltà.



Maurizio Sassarini, che si trovava nelle vicinanze, ha sentito le urla e non ha esitato a buttarsi in acqua per cercare di portare in salvo il turista. Grazie al suo coraggio, alla sua caparbietà e all'aiuto dei compaesani il turista è stato portato in salvo. "Come riconoscimento per un gesto di grande coraggio e altruismo verrà conferita a Maurizio Sassarini la civica benemerenza da parte del Comune di Riomaggiore".