Si spacciava per carabiniere e chiamava i tabacchini per farsi ricaricare la pre-pagata

Cinque Terre - Val di Vara - E’ già venuto il tempo dei primi bilanci agostani anche se siamo ancora nel pieno della stagione turistica alle Cinque Terre. Ma c’e gia parecchio da raccontare a proposito dell’attività svolta da parte dei Carabinieri di Riomaggiore che in queste settimane ad alta intensità, hanno quotidianamente svolto una serrata attività di controllo del territorio che ha permesso di identificare e di sottoporre a controllo di polizia 202 persone di varia nazionalità.



Nel complesso il lavoro capillare posto in essere dai militari ha permesso di deferire in stato di libertà 35 persone, di cui 19 giovani borseggiatrici già note a carabinieri del luogo, come tutti gli anni costantemente impegnati a prevenire e reprimere il fenomeno dei borseggi sui treni e sugli scali della linea ferroviaria che collega le Cinque Terre. I reati contestati alle borseggiatrici vanno dal furto aggravato di oggetti di valore e di contanti, all’inosservanza del foglio di via obbligatorio, alla falsa attestazione delle proprie generalità,, al soggiorno irregolare sul territorio dello Stato. Non solo furti e scippi. Alcuni turisti europei per esempio sono stati inoltre segnalati per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, recuperando 2,56 grammi di Marijuana, 7,15 grammi di Hashish.



Sempre nel mese di agosto, ne abbiamo parlato di recente su queste pagine, i carabinieri di Riomaggiore hanno proceduto ad un controllo congiunto con Reparti Speciali dell’Arma presso l’ex “Villaggio Marino Europa” (al confine con il Comune di Vernazza) deferendo quattro persone a piede libero per invasione di terreni e edifici e per inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità. Nel contesto del medesimo controllo i militari deferivano in stato di libertà un altro soggetto per la violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni delle Cinque Terre recuperando 2 grammi di Hashish.



Nell’ambito dei servizi di vigilanza presso le zone balneari, denunciati anche due giovani extracomunitari, stabilmente dimoranti nel comune capoluogo, considerati responsabili di alcuni furti di zaini e smartphone ai danni di turisti sui frequentatissimi scogli di Riomaggiore e Manarola. In un altro caso, grazie alla collaborazione dei cittadini, i carabinieri sono prontamente intervenuti a Manarola, procedendo a rintracciare e ad identificare due cittadini stranieri che si aggiravano con fare sospetto in alcuni condomini. Gli accertamenti permettevano ai militari di denunciare i due per tentato furto in abitazione, garantendo un’efficace e risolutiva azione preventiva e repressiva e recuperando gli arnesi da scasso consistiti in cacciaviti di diverse dimensioni che i due, durante la fuga, avevano gettato in mare.



A Riomaggiore rintracciato pure un uomo nordafricano il quale, mimetizzandosi tra i turisti di varie nazionalità, asportava zaini a volontà: danni enormi non solo economici visto che viaggiare senza documenti è ritornare nei rispettivi luoghi di origine diventa un’odissea. L’uomo, monitorato per giorni ed osservato nelle sue azioni criminose dai circuiti di videosorveglianza pubblici e privati, è stato identificato, sottoposto a controllo di polizia e deferito in stato di libertà per furto aggravato. Per l’uomo è stata proposta l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dai comuni delle Cinque Terre.



Analoga individuazione è avvenuta per un furto su un’autovettura consumato all’incrocio della litoranea di Riomaggiore dove è stato riconosciuto e denunciato un italiano di origini Sinti per il quale è stata avanzata proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio. Nell’ambito delle truffe, non è sfuggito alla denuncia un cittadino campano resosi autore di una truffa ed una tentata truffa per mezzo telefono. Il modus operandi consisteva nel contattare due tabacchini delle Cinque Terre presentandosi in modo confidenziale quale carabiniere in servizio proprio a Riomaggiore e richiedendo via telefono all’interlocutore una ricarica su una scheda paysafecard. Un dipendente, per fiducia nella locale Arma, ricaricava la card e si accorgeva di essere stata truffata solo quando veniva informata da un altro rivenditore autorizzato, con cui avevano tentato di intraprendere la stessa tecnica. I militari al termine di complessi accertamenti che hanno interessato i Carabinieri competenti sul territorio di residenza dell’uomo in Campania, individuavano l’autore identificandolo compiutamente e deferendolo in stato di libertà.