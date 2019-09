Si scava ancora alla ricerca delle ceneri dell'Enel

Cinque Terre - Val di Vara - Si tornano ad asportare terreno per le analisi a Borghetto Vara. E come tre anni fa, il sospetto è che lungo le sponde del fiume Vara sia stratificata la cenere prodotta dalla centrale termoelettrica dell'Enel. Il risultato della combustione del carbone che alimentava, e che alimenta tuttora, il presidio di Vallegrande alle porte del capoluogo. In decenni di attività, le turbine hanno bruciato migliaia di tonnellate di carbone e c'è il sospetto che lo scarto della produzione non sia stato stoccate sempre in maniera corretta.



I primi a supporre l'interramento di ceneri pericolose in località Ghiarolo erano stati gli esponenti del comitato Spezia via dal carbone che, dopo un sopralluogo, avevano presentato un esposto alla procura della Spezia e al Corpo forestale dello Stato nel marzo del 2015.

"Siamo stati contattati per questo nuovo sopralluogo nella zona degli impianti sportivi e ci siamo messi a disposizione della procura per fare tutto ciò che è possibile per capire se ci sono ceneri e cosa fare eventualmente", spiega a CDS il sindaco di Borghetto Vara, Claudio Delvigo.



In passato, come detto si era scavato in località Ghiarolo: era stata accertata la presenza delle ceneri e il sito era stato caratterizzato portando poi alla chiusura della discarica.

"Se tutti i Comuni della provincia facessero massa critica per capire dove sono state depositate e chiederne conto a Enel, sarebbe positivo. Perché questo - prosegue il primo cittadino - non è solo un problema nostro. Si parla di ceneri dei primissimi anni Ottanta, a livello ambientale è bene conoscere e capire". A livello legale, invece, la partita appare già chiusa, visto che eventuali reati sarebbero già caduti in prescrizione.

Dalle analisi del materiale rinvenuto a Ghiarolo non era emerso nulla di allarmante. Ora si attende l'esito dei nuovi controlli sulle tracce che sono già state rinvenute nei pressi degli impianti sportivi.



"Sicuramente la centrale Enel ha avuto un grande impatto su tutta la provincia. Ora è importante capire se la cenere che sarà analizzata è pericolosa per la salute, e poi se ci sono delle responsabilità dirette di Enel. Sarebbe bene che ogni amministratore facesse uno screenig del proprio territorio: è l'ora di chiudere questa faccenda che viene strumentalizzata politicamente ciclicamente. Si tratta di capire se c'è un danno all'ambiente e mettersi assieme per chiederne conto ad Enel eventualmente", conclude Delvigo.